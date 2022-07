TV LG OLED da 55 pollici C1 in offerta: lo sconto chiude la settimana

E' ancora il TV LG OLED della linea C1 il protagonista assoluto degli sconti proposti dai principali marketplace online. Quest'oggi riportiamo un'offerta davvero molto interessante sul modello da 55 pollici, che può essere acquistato ad un prezzo molto interessante.

Yeppon, infatti, su eBay consente di godere di una riduzione dell'11%, pari a 166 Euro:

LG Tv Oled OLED55C16LA 55 Pollici Smart Tv Wi-Fi 4K Processore A9 Dolby Vision: 1333,99 Euro (1499,99 Euro)

Yeppon rappresenta uno dei principali venditori di eBay, ed ha oltre 160 feedback, con una percentuale del 96,5% di positivi.

La spedizione è gratuita e garantita per lunedì 25 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Dello stesso sconto hanno già goduto oltre 190 persone, ma la quantità disponibile è limitata, come indicato direttamente nella scheda del prodotto.

Come metodo di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per la restituzione vengono dati 30 giorni, con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente onde evitare possibili problemi di sorta e ritrovarsi di fronte a spiacevoli sorprese. Il TV è uno dei migliori dell'anno ed è noto per le sue specifiche.