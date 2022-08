TV LG OLED da 55 pollici con HDMI 2.1 in offerta oggi su Amazon: -33%!

Mercoledì di sconti su Amazon. Quest'oggi infatti il colosso di Seattle propone un'offerta davvero molto interessante su un TV LG OLED da 55 pollici, della gamma B2, su cui è possibile risparmiare il 33% rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Il modello interessato è il B2 di LG con pannello OLED da 55 pollici:

LG OLED55B26LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie B2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro (1.799 Euro)

Come si può vedere dallo storico dei prezzi, si tratta del livello più basso raggiunto dallo stesso modello sulla piattaforma di e-commerce online.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per sabato 27 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 14 ore e 51 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva di due o tre anni al prezzo di 57,19 o 75,79 Euro rispettivamente.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, onde evitare problemi di qualsiasi tipo e spiacevoli sorprese. Non è disponibile il pagamento a rate Amazon.