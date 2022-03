TV LG OLED da 55 pollici in offerta da Mediaworld: sconto da oltre 600 Euro

Nel giorno in cui LG ha annunciato i prezzi dei TV OLED 2022, Mediaworld propone uno sconto molto interessante su un televisore OLED del 2021 con diagonale da 55 pollici, su cui è prevista una riduzione di oltre 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta dell’LG OLED 55B1 da 55 pollici, che Mediaworld fino alle 23:59 di oggi 2 Marzo 2022 propone al prezzo di 1090 Euro, con un risparmio di 609 Euro rispetto al prezzo di listino di 699 Euro.

Tra gli altri televisori disponibili a prezzo ridotto, segnaliamo anche l’LG 50NAN0776PA da 50 pollici, che passa a 669 Euro: il risparmio è di 210 Euro se si prende in considerazione che di listino lo stesso televisore costa 879 Euro.

Interessante anche il Samsung QLED QE65Q80A da 65 pollici, in offerta sempre fino alle 23:59 di oggi a 1199 Euro, in calo di 800 Euro dai 1999 Euro di listino. Il Sony KD55X85J da 55 pollici, invece, passa a 799 Euro, rispetto ai 1149 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-48JZ1000E da 48 pollici può essere acquistato a 999 Euro, in calo dai 1399,99 Euro di listino.

La lista completa dei TV e prodotti in offerta oggi può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.