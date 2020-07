TV LG OLED da 55 pollici con soundbar in regalo su Amazon per la TV Week

Come abbiamo avuto modo di riportare stamattina, è ufficialmente partita la TV Week di Amazon. Il negozio di Jeff Bezos sta proponendo tantissime offerte su televisori di marchi anche famosi come LG, Samsung ed Hisense, ma oggi ci soffermiamo su una promozione che permette di avere in regalo anche una soundbar.

Nello specifico, acquistando il tv OLED55CX6LA si riceverà in regalo la soundbar SL5Y, il tutto ad un prezzo di 1.899 Euro. L'offerta non è da sottovalutare in quanto solitamente a tale prezzo si può acquistare solo il TV, ed il bundle ha un prezzo medio di 1.999 Euro.

La TV è da 55 pollici con pannello OLED, e basata sul processore a9 Gen 3, con supporto Dolby Atmos e Dolby Vision IQ. Inoltre, è anche compatibile con il G-Sync di NVIDIA, il che potrebbe farla diventare un'opzione interessante per i videogiocatori che sono alla ricerca di un nuovo televisore. A livello software è compatibile con Google Assistant ed Alexa, oltre che con AirPlay ed HomeKit di Apple.

La soundbar LG SL5Y è a 2.1 canali ed è in grado di regalare un'esperienza ultra immersiva grazie ai suoi 400W di potenza.

La consegna è garantita entro lunedì 20 Giugno, in quanto è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto agli articoli Prime classici.