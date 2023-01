TV LG OLED da 55' a un prezzo bomba da Mediaworld, solo fino al 22 gennaio

Nella stessa giornata in cui partono le offerte del Blue Monday da Mediaworld, torniamo presso la medesima catena di distribuzione del gruppo MediaMarkt per vedere una promozione parte di un altro volantino: ecco a voi un TV LG OLED del 2022 a ben 700 euro in meno fino al 22 gennaio prossimo.

Stiamo parlando del modello LG OLED55A26LA, parte della linea di televisori lanciata a inizio 2022 dalla società sudcoreana. Il display in dotazione è un OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con refresh rate di 60Hz e tempo di risposta di 1ms. Lato video notiamo il supporto a HDR10, HLG e Dolby Vision IQ, ma non a tecnologie per l’attività di gioco come AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC. Il sistema audio gode invece della codifica Dolby Atmos. La piattaforma smart in dotazione è webOS 22, mentre il decoder DVB-T2 è già incluso.

Questo smart TV OLED specifico viene venduto normalmente a 1.699,99 euro ma, grazie alla offerta attuale del 41,23% proposta da Mediaworld, scende a 999 euro con spedizione da pagare a parte per un minimo previsto di 19,99 euro. La consegna viene assicurata entro il 20 gennaio 2023 procedendo con l’ordine oggi, lunedì 16 gennaio 2023. È possibile però scegliere anche il ritiro in negozio gratuito, semplicemente selezionando il punto vendita Mediaworld più vicino. In aggiunta, si può pagare una quota aggiuntiva di 89,90 euro per l’eventuale installazione a muro.

Questa offerta rientra nel volantino TV & PC Mania valido fino al 22 gennaio 2023.