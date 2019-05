TV LG OLED 55B8 da 55'' 4K ad 899 Euro: il prezzo più basso di sempre

Offerta molto interessante proposta quest'oggi da Yeppon su eBay. Il popolare negozio che si affida alla piattaforma d'aste per vendere i prodotti, e che ha una percentuale di feedback positivo del 99,2%, sconta il TV LG 55B8 del 57%, portandolo al prezzo più basso di sempre.

La smart tv, che ha un prezzo di listino di 2.000 Euro, infatti, per la giornata di oggi può essere acquistato ad 899,99 Euro, per un risparmio netto di 1,199,01 Euro.

Il televisore rappresenta una delle punte di diamante dell'offerta di LG, ed include anche due diffusori audio da 2.2 canali e 40W di potenza. A ciò ovviamente si aggiunge anche il supporto agli standard HDR, HDR10 Pro, HLG Pro ed HDR Effect, che lo rendono l'ideale per la visione di contenuti. Il Dolby Atmos invece diffonde il suono a 360 gradi in ogni direzione, e offrendo un'esperienza di visione immersiva con suono chiaro, ricco e profondo in tutte le sue sfumature.

A livello tecnico troviamo anche il processore ThinQ a7 Intelligent, datato 2017 ma che comunque rende il televisore uno dei più appetibili sul mercato. A livello software è presente webOS come sistema operativo.

Su Amazon, per fare un confronto, viene venduto a 1.399 Euro.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la consegna è stimata tra il 31 Maggio ed il 3 Giugno.