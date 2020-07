TV LG OLED 55B9 da 55 pollici 4K in offerta a meno di 1000 Euro su eBay

Interessante offerta proposta quest'oggi su eBay da un rivenditore con il 96,9% di feedback positivi, OnlineStoreSpa, che permette di portare a casa a meno di 1000 Euro il TV LG OLED 55B9 da 55 pollici, per un risparmio considerevole rispetto al prezzo di listino.

Nello specifico, il TV è disponibile a 999 Euro, con consegna gratuita stimata tra venerdì 24 Luglio e martedì 28 Luglio 2020. Il venditore accetta i pagamenti con PayPal e le carte Maestro, VISA, Mastercard e PostePay, mentre per la restituzione gli utenti hanno a disposizione 30 giorni, con l'acquirente che pagherà le spese di restituzione. E' anche possibile aggiungere l'estensione di garanzia per un anno attraverso Allianz Assistance IT, pagando un sovrapprezzo di 21 Euro.

La quantità disponibile è limitata, però: OnlineStore ne ha già venduti 41, ma la quantità disponibile è limitata.

A livello tecnico siamo di fronte ad un TV con schermo OLED 4K Ultra HD basato sul processore di ultima generazione a7 Intelligent, potenziato con l'algoritmo AI Deep Learning che è in grado di riprodurre immagini ricche di dettagli con suono personalizzato. Garantito anche il supporto al Dolby Visione Dolby Atmos, oltre che all'HDR. Fronte software troviamo anche la nuova Gallery Mode per mostrare sempre fotografie emozionanti aggiornate periodicamente da TripAdvisor.