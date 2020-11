TV LG OLED BX da 65 pollici in sconto su Amazon per il Cyber Monday

A poche ore dal via ufficiale del Cyber Monday, in programma nella giornata di domani 30 Novembre 2020, Amazon rilancia una promozione molto interessante su un TV a marchio LG, che era stata già disponibile nel corso della settimana del Black Friday.

Si tratta dell'OLED BX da 65 pollici, che in bundle con le cuffie FN4 Bianche può essere acquistato a 1.699,99 Euro, rispetto ai 2.098 Euro di valore commerciale. Il risparmio netto è di 398,91 Euro, e come detto poco sopra la promozione sarà attiva fino alle 23:59 di domani.

Amazon garantisce la consegna veloce entro lunedì 7 Dicembre e tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021 o di aggiungere la protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni al prezzo di 61,69 o 105,59 Euro.

A livello tecnico, il televisore è basato su un pannello OLED con 8 milioni di pixel autoilluminati, mentre come processre troviamo l'a9 di terza generazione che si basa sull'intelligenza artificiale che è in grado di ottimizzare le immagini in tempo reale. E' presente anche la True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKERMODE che promettono un'esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.