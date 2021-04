TV LG OLED C1 da 55 pollici del 2021 in sconto al prezzo più basso del web

E' già in sconto al prezzo più basso del web il nuovo TV LG OLED C1 da 55 pollici della società asiatica. Il TV, di cui abbiamo più volte parlato in queste setitmane su queste pagine, viene proposto ad un prezzo molto interessante da Monclick.

La catena infatti permette di acquistarlo a 1.584 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1.899 Euro di listino. Il risparmio è quindi superiore ai 300 Euro se si tiene conto del costo imposto dal produttore, ma Monclick dà anche la possibilità di effettuare la consegna a rate da 79,20 Euro al mese. La consegna invece è gratuita, mentre per l'installazione a parete viene richiesto un sovrapprezo di 76 Euro.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso attualmente raggiunto dal TV, che da Mediaworld nell'ambito dell'ultimo volantino può essere acquistato a 1599 Euro, 300 Euro in meno rispetto al prezzo imposto dal produttore, ma in quest'ultimo caso anche la consegna non è gratuita ma ha un prezzo di 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è a costo zero.

Lo stesso vale anche per ePrice, che propone il medesimo modello di TV a 1.599,99 Euro.

Monclick non ha specificato fin quando sarà attiva l'offerta, tanto meno ha diffuso eventuali dettagli extra sulla disponibilità.