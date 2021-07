TV LG OLED C1 da 55 pollici al prezzo più basso di sempre su Amazon, grazie al cashback

Dopo aver parlato degli sconti di Mediaworld sui TV, anche Amazon in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su un TV LG OLED della gamma 2021, su cui è possibile risparmiare ulteriormente grazie al cashback della compagnia asiatica. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito lo sconto:

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1349,11 Euro

Tuttavia, ad entrare in gioco è il cashback estivo di LG che permette di ottenere un rimborso fino a 1000 Euro. Nel caso dell'OLED55C14LB, il produttore asiatico riconosce 200 Euro di cashback, il che porta il totale a 1149,11 Euro, davvero un super prezzo anche considerando la tipologia di televisore, che fa parte della linea 2021.

Per ottenere il rimborso è necessario completare l'acquisto entro il 31 Agosto 2021 e quindi effettuare la registrazione tramite codice seriale entro 15 giorni. L'acquisto su Amazon è perfettamente compatibile in quanto, come si legge nel regolamento ": daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON EU Sarls. Sono esclusi i prodotti venduti dai venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it e i prodotti WarehouseDeals Amazon".