TV LG OLED C1 da 55 pollici in sconto su Amazon, e con il cashback si risparmia di più!

A poche ore dall'arrivo del Dolby Vision HDR 4K 120Hz sull'LG C1, Amazon propone uno sconto molto interessante sulla variante da 55 pollici della linea, che essendo compatibile con il cashback lanciato dalla compagnia coreana qualche settimana fa, può essere portato a casa ad un prezzo ancora più basso.

Il modello in sconto è il seguente:

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1499 Euro (1899 Euro)

Di per se, quindi, il risparmio è già importante rispetto al costo di listino imposto dal produttore. Tuttavia, come indicato poco sopra, sfruttando il cashback estivo di LG è possibile risparmiare altri 200 Euro, il che quindi porta il totale a 1299 Euro, 600 Euro in meno dai 1899 Euro di listino.

Come indicato direttamente nella pagina dedicata di LG, al termine dell'acquisto è necessario registrare il TV entro 15 giorni ed inserire il seriale entro 30 giorni. LG provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso e, qualora dovessero dare esito positivo, accrediterà sull'IBAN indicato i 200 Euro.

Il regolamento indica che "daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON EU Sarls. Sono esclusi i prodotti venduti dai vendi".