TV LG OLED C1 e Samsung QLED da 43' in sconto solo oggi da Mediaworld

Come da protocollo, si rinnovano anche in giornata odierna gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld. La catena di distribuzione in questo lunedì di Giugno propone in offerta due modelli molto interessanti di TV, a marchio Samsung ed LG.

Partendo dall'LG, si tratta dell'OLED 65C1 da 65 pollici della linea C1, che può essere acquistato a 2249 Euro, con un risparmio superiore ai 400 Euro rispetto ai 2699 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 112,45 euro al mese con tan e taeg 0%. La consegna a casa è garantita tra martedì 6 Luglio e venerdì 9 Luglio, a costo zero come il ritiro contestuale in negozio.

Tra i TV in sconto segnaliamo anche il Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici, che viene proposto a 599 Euro dai 799 Euro di listino. Anche in questo caso, è possibile scegliere il pagamento rateale in 20 mensilità da 29,95 Euro, a condizioni vantaggiose con tan e taeg 0%. La consegna a casa gratuita è invece garantita entro venerdì 2 Luglio, ma Mediaworld propone anche il ritiro in negozio in due ore scegliendo il punto vendita più vicino.

Come sempre, ricordiamo che le offerte in questione scadranno alle 23:59 di oggi, in quanto rientrano tra quelle quotidiane.