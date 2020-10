Il TV LG OLED CX da 55 pollici è in offerta su Mediaworld, solo per oggi

Tra gli sconti solo per oggi di Mediaworld spicca la promozione proposta sull’LG OLED CX da 55 pollici, uno dei TV più chiacchierati ed apprezzati degli ultimi tempi, anche a causa dell’imminente arrivo delle console di nuova generazione.

Il televisore, dotato di uno schermo OLED da 55 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 120Hz, è disponibile a 1499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Il prezzo è in linea con quello proposto da altri rivenditori, e consente di risparmiare una buona somma di denaro. Mediaworld propone come sempre anche la consegna a casa (non gratuita) e la possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0% e la possibilità di rateizzare l’ammontare in 20 mensilità da 74,95 Euro.

A livello tecnico, il TV è basato sul processore a9 Gen 3, e supporta il Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode, mentre come sistema operativo troviamo webOS 5.0.

Ricordiamo che per tutte le informazioni sul TV, è disponibile già da qualche mese la nostra recensione dell’LG CX, a cura di Alessio Ferraiuolo. Per molti il TV rappresenterà la scelta ovvia in vista del lancio delle console di nuova generazione, la PS5 ed Xbox Series X.