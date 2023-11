TV LG OLED evo da 42 pollici in super sconto su Amazon per il Cyber Monday

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante, in occasione del Cyber Monday, su un televisore LG OLED evo da 42 pollici della gamma 2023. Il modello in questione raggiunge il prezzo più basso di sempre sulla stessa piattaforma, e rappresenta un'occasione imperdibile per coloro che sono alla ricerca di un televisore OLED.

Di seguito i dettagli:

LG OLED evo 42'', Smart TV 4K, Serie C3 2023, Processore α9 Gen6, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Alexa, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23: 899 Euro (1599 Euro)

La consegna è garantita per lunedì 11 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, e rappresenta una riduzione del 44% rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia asiatica.

Ricordiamo che Amazon, per gli ordini effettuati fino al 31 Dicembre 2023, garantisce la restituzione gratuita fino al 31 Gennaio 2024. Disponibili anche varie opzioni regalo, ma se avete intenzione di acquistarlo per regalarlo o regalarvelo per Natale il consiglio è di procedere rapidamente con l'ordine in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente, anche alla luce del prezzo molto conveniente.