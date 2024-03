TV LG OLED evo da 65 pollici al miglior prezzo di sempre su Amazon

Anche nel weekend, non si fermano le offerte di Amazon sui prodotti d’elettronica ed informatica. In questo fine settimana, troviamo una riduzione molto interessante su un TV LG OLED da 65 pollici.

Nella fattispecie, il TV LG OLED evo da 65 pollici della serie C3 è disponibile a 1589 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1809 Euro di listino. Dati alla mano quindi la riduzione è di 120 Euro, ed il prezzo in questione rappresenta il più basso mai raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos.

La spedizione e vendita è gestita direttamente da EDV Service, e non direttamente da Amazon, e richiede 9,90 Euro da aggiungere al prezzo. L’arrivo a casa è previsto tra il 2 ed il 10 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, e viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile quella con Amazon in cinque o dieci rate mensili.

A livello tecnico, il TV in questione è dotato di un pannello OLED evo da 65 pollici con pixel auto illuminanti, e della tecnologia brightness Booster che rende le immagini fino al 20% più luminose rispetto ai TV OLED tradizionali. Il processore a9 Gen 6 con intelligenza artificiale invece effettua la mappatura dei toni dinamica su oltre 20mila zone per ciascun fotogramma. Interessanti anche le funzioni per il gaming: da questo fronte troviamo un input lag ridotto e 4 porte HDMI per il gameplay in 4 A 120 FPS con VRR e Dolby Vision.