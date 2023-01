TV LG OLED evo Gallery Edition a un prezzo bomba da Mediaworld: 1.100 euro in meno!

Oltre al doppio sconto sul PC MSI con RTX 3060 Ti, Mediaworld propone all’interno del volantino Mobile Mania alcuni televisori di ultima generazione a prezzi molto competitivi: in questa occasione specifica vi parleremo del modello LG OLED evo Gallery Edition a oltre 1.100 euro in meno.

Uno sconto così importante difficilmente si vede su un TV lanciato nel 2022, peraltro con pannello OLED 4K dalla diagonale pari a 55 pollici. Notiamo poi la frequenza di aggiornamento pari a 100Hz con boost a 120Hz tramite Variable Refresh Rate, oltre al supporto lato video a HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, con AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC per il gaming. Il TV LG OLED55G26LA ha dunque il sistema operativo webOS 22 proprietario, con applicazioni come Netflix, Amazon Prime Video e DAZN già installate, e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre è già presente.

Questo TV LG OLED lanciato l’anno scorso può essere acquistato a 1.454,99 euro al posto di 2.499,99 euro grazie a un taglio del 41,8% sul listino. In questa cifra non sono incluse le spese di spedizione, pari a minimo 19,99 euro a seconda della distanza dal punto vendita Mediaworld più vicino. Inoltre, la consegna viene assicurata in minimo 6 giorni. Rammentiamo, in chiusura, che la promozione in questione resterà attiva fino al 12 gennaio 2023, ovvero per oggi e i prossimi due giorni.

Se volete un modello leggermente più costoso ma altrettanto interessante, magari perché non volete pagare le spese di spedizione, segnaliamo un TV Samsung OLED 4K a 1.000 euro in meno da Comet.