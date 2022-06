TV LG OLED e Samsung QLED in sconto: si risparmiano fino a 600 Euro

Mentre continuano le offerte di Amazon, con Samsung Galaxy S21 FE 5G ed AirPods Max che possono essere acquistati a prezzi ridotti, oggi segnaliamo anche tre interessanti sconti su altrettanti modelli di televisori.

Protagonisti sono gli OLED di LG ed il QLED, su cui vengono proposti sconti interessanti con riduzioni significative rispetto ai prezzi di listino:

LG Tv Oled OLED55C16LA 55 Pollici Smart Tv Wi-Fi 4K Processore A9 Dolby Vision: 839,99 Euro (919,99 Euro)

Smart Tv Wi-Fi 4K Processore A9 Dolby Vision: 839,99 Euro (919,99 Euro) Samsung QLed Smart Tv 4K QE55Q70AATXZT 55 Pollici Processore Quantum 4K 2021: 529,99 Euro (579,99 Euro)

Processore Quantum 4K 2021: 529,99 Euro (579,99 Euro) TV OLED LG OLED55C15LA 55 “ Ultra HD 4K Smart HDR webOS: 899 Euro (949 Euro)

Per tutti e tre, siamo di fronte a venditori premium. Sull’LG C1 da 55 pollici il risparmio è del 44%, pari a 660 Euro rispetto al prezzo di listino, e la vendita è gestita da Yeppon che ha il 96% di feedback positivi.

Discorso diverso sul QLED di Samsung, per cui il risparmio è di 70 Euro (l’11%) rispetto al prezzo precedente. Il venditore è lo stesso, con tutti i vantaggi previsti dalla garanzia cliente eBay.

Come sempre, non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse, in quanto i prezzi potrebbero anche cambiare.