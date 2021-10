TV LG OLED ancora in sconto su Amazon: si risparmiano oltre 600 Euro!

Cala ancora il prezzo sui TV LG OLED 2021 su Amazon. Il colosso di Seattle in giornata odierna propone una promozione molto interessante sul modello A1 con schermo OLED da 55 pollici, venduto e spedito da un negozio terzo ma che beneficia comunque di tutti i vantaggi del Prime.

Di seguito i dettagli:

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 988 Euro (1599 Euro)

Rispetto al prezzo di listino e di lancio, quindi, il risparmio è di 611 Euro, pari al 38%. La consegna a casa è garantita tra il 14 ed il 19 Ottobre prossimo, con disponibilità immediata. Come dicevamo poco sopra, si applicano le politiche di reso classiche di Amazon, che prevedono un tempo massimo di 30 giorni per la restituzione.

E' anche possibile aggiungere, attraverso la scheda tecnica, l'estensione di garanzia per due anni al prezzo di 65,89 Euro e tre anni ad 88,99 Euro.

Nessuna informazione, ovviamente, sulla data di scadenza della promozione e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Si tratta però di un'ottima offerta.