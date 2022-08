TV LG QNED 2021 da 65' crolla di prezzo da Unieuro: taglio del 58%

Se volete un televisore top di gamma di ultima generazione ma i prezzi non vi convincono, sappiate che questo mese si sta rivelando ottimo per concludere l’acquisto decisivo: oltre al TV Sony OLED del 2022 in offerta da Mediaworld, infatti, potete trovare da Unieuro un TV LG QNED 2021 al 58% in meno.

Per essere precisi si tratta del modello LG 65QNED916PA dotato di un display MiniLED da 65 pollici di diagonale, con supporto alle tecnologie video HLG Pro, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Il gaming non viene escluso dal pacchetto, dato che abbiamo il supporto a AMD FreeSync, modalità a bassa latenza automatica (altrimenti detta ALLM) e refresh rate variabile (VRR). Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0, e non può mancare il decoder DVB-T2 del digitale terrestre.

Chiarite le specifiche tecniche del televisore interessato, sappiate che il prezzo scende da 2.399 Euro a 999 Euro in occasione dei TV Summer Days di Unieuro, i quali dureranno fino al 31 agosto 2022. Il pagamento potrà essere completato in 3 rate da 333 euro con Klarna o PayPal, senza interessi, ed è possibile anche sfruttare il bonus TV per ottenere uno sconto aggiuntivo con la rottamazione di un televisore vecchio non compatibile con il DVB-T2.

L’ultimo dettaglio riguarda la consegna a domicilio, assente per questo modello specifico. In altri termini, è possibile effettuare il pagamento online ma è necessario procedere con il ritiro in negozio.

