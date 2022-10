TV LG QNED 2022 a meno di 1000 euro da Unieuro, fino 6 ottobre

Nel volantino Passione Casa ora disponibile da Unieuro ci sono molti televisori in offerta a prezzi particolarmente vantaggiosi ma, tra i vari modelli di fascia alta, spicca un LG QNED 4K del 2022 a meno di 1.000 euro. Vediamo nel dettaglio il TV interessato nelle specifiche tecniche e nei dettagli economici della promozione.

Al centro di questa iniziativa c’è il TV LG 55QNED826QB caratterizzato da un pannello da 55 pollici che combina le tecnologie Quantum Dot e NanoCell per ottenere colori ancora più brillanti e puri. Il refresh rate è di 100Hz e tra le tecnologie video notiamo la compatibilità con HLG, HDR10 Pro, ALLM e VRR per il gaming assieme ad AMD FreeSync, audio Dolby Digital e sistema operativo proprietario webOS 22 con app preinstallate come DAZN, Netflix, Amazon Prime Video e Spotify.

Se normalmente questo TV LG QNED del 2022 viene venduto a 1.199 euro, Unieuro fino al 6 ottobre prossimo lo rende disponibile a 799,90 euro grazie a un taglio del 33%. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate anche senza interessi con Klarna e PayPal, i quali propongono la divisione in tre mensilità da 266,63 euro; la consegna a domicilio, inoltre, è gratuita.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione, ricordiamo, oggi sono arrivate le nuove Offerte Solo Online di inizio ottobre.