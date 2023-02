TV LG QNED 2022 da 65' in sconto su Amazon: oltre 500 euro in meno

Nuovo giorno, e nuova promozione proposta da Amazon. In giornata odierna, il colosso di Seattle permette di portare a casa ad un prezzo molto conveniente un TV LG QNED del 2022 con diagonale da 65 pollici, su cui è possibile godere di un doppio sconto.

Nello specifico, il 65QNED826QN da 65 pollici viene proposto ad 855 Euro, in netto calo dai 1399 Euro di listino.

Nella scheda prodotto come prezzo vengono visualizzati 900 Euro, ma è possibile risparmiare 45,01 Euro aggiuntivi inserendo il prodotto direttamente nel carrello. Nei termini e condizioni della promozione viene evidenziato che l'offerta promozionale è valida solo per un periodo di tempo limitato, ma non è specificato fin quando sarà disponibile, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per venerdì 24 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 5 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, e si può anche scegliere l'opzione regalo direttamente al momento del pagamento nel carrello. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva per due anni a 70,89 Euro o tre anni a 93,89 Euro semplicemente spuntando la casella.