TV LG QNED 2022 in offerta da Trony, disponibile ancora per poche ore

All’interno del volantino “Sconti da Capogiro” ora attivo da Trony e valido ancora per poche ore, in quanto la conclusione è fissata alle 23:59 del 16 settembre 2022, si trova un ottimo TV LG QNED del 2022 in offerta. Vediamo di quale modello si tratta analizzando le specifiche tecniche e il prezzo.

Sul sito ufficiale della catena di distribuzione italiana, dove si trova in esclusiva questa promozione, troviamo il TV LG 50QNED826QB a 599 euro al posto di 799 euro, ovvero al 25% in meno. Si tratta di un televisore di ultima generazione con pannello QNED (tecnologia che combina Quantum Dot e NanoCell) da 50 pollici di diagonale e con risoluzione Ultra HD 4K, supporto lato video alle tecnologie HLG, Active HDR e HDR10 Pro, mentre lato audio abbiamo la codifica Dolby Digital. Il sistema operativo è WebOS 22 e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre non manca.

Il pagamento dei 599 euro detti sopra può essere effettuato in unica soluzione o anche a rate, scegliendo tra le 3 mensilità tasso zero di Klarna da 199,66 euro o i piani Findomestic e Agos Ducato, a seconda delle preferenze personali. Inoltre, la consegna a domicilio ha un prezzo stimato pari a 14,99 euro.

