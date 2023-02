TV LG QNED 4K del 2022 a un ottimo prezzo da Unieuro, 35% in meno

Mentre si avvicinano alla conclusione gli Specials TV di Unieuro con tante offerte su TV LG e Samsung, riprendiamo dal volantino attualmente valido presso la medesima catena di negozi l’offerta riguardante il TV LG QNED 4K da 50 pollici scontato del 35%.

Il modello coinvolto nell’iniziativa promozionale è l’LG 50QNED826QB, caratterizzato da un display Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 50” con refresh rate massimo di 120Hz grazie al supporto a Variable Refresh Rate e AMD FreeSync; sempre lato gaming segnaliamo poi il supporto alla modalità a bassa latenza automatica. Il comparto video vede invece il supporto a HLG e HDR10 Pro, mentre sul fronte audio segnaliamo il supporto alla codifica Dolby Digital. Il sistema operativo resta sempre webOS 22, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il prezzo di listino di 949 euro viene dunque abbassato a 615 euro grazie a un taglio del 35%, e il pagamento può essere dilazionato in tre rate senza interessi tramite Klarna o PayPal, metodi di pagamento online sicuri in più mensilità. La consegna a domicilio richiede l’attesa di almeno una settimana ma, se non altro, avviene gratuitamente; altrimenti, si può procedere con il ritiro presso il punto vendita Unieuro più vicino.

