TV LG QNED 4K 2022 in sconto da Trony, 26% in meno per pochi giorni

Dal volantino “Speciale di San Valentino” di Trony abbiamo già ripreso alcuni tra i migliori dispositivi d’informatica ed elettronica in offerta in una rassegna iniziale ma, in tale occasione, ci è sfuggito l'LG QNED 4K da 50 pollici al 26% in meno, modello del 2022 perfetto per chi desidera un modello di fascia medio-alta di ultima generazione.

Il pannello in dotazione al TV LG 50QNED826QB è da 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K, ovvero pari a 3840 x 2160 pixel. Lato video notiamo il supporto agli standard HLG, HDR10 Pro, Variable Refresh Rate e AMD FreeSync, diventando quindi un televisore intrigante anche per il gaming. Il refresh rate arriva fino a 120Hz, dunque, mentre lato audio notiamo il supporto alla codifica Dolby Digital. Il sistema operativo in dotazione è webOS 22 e il decoder DVB-T2 è già incluso.

Grazie all’iniziativa promozionale ora attiva online in esclusiva questo smart TV del 2022 scende da 899 euro a 669 euro, ovvero di ben 230 euro. Il pagamento può essere completato in tre rate da 223 euro senza interessi con Klarna, ma a questa quota vanno aggiunti 14,99 euro per le spese di spedizione.

Presso i punti vendita Trony in Italia segnaliamo tuttavia che lo stesso televisore può essere acquistato a un prezzo inferiore, fino a 628,95 euro. Per maggiori dettagli è necessario visitare la pagina del prodotto sopra linkata e cliccare su “Prenota in Negozio”, dove è possibile selezionare il negozio Trony più vicino per confermare la disponibilità in sede a una cifra più conveniente.

In chiusura, ricordiamo che nello stesso volantino potete trovare due smartphone Samsung Galaxy a meno di 250 euro.