TV LG QNED 4K da 75' a 63% in meno su Amazon: scende di 2.220 Euro!

Queste giornate di inizio giugno 2022 sembrano essere ricche di offerte per quanto concerne la gamma di televisori LG del 2021: oltre ai due TV LG OLED a metà prezzo da Euronics, infatti, al momento della scrittura di questa notizia è possibile trovare un altro televisore LG QNED da 75” a meno di metà prezzo su Amazon.

Il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos sta proponendo in queste ore il seguente televisore a un prezzo bomba:

LG 75QNED916PA Smart TV 4K 75", TV Mini LED QNED91 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.279 Euro (3.499 Euro)

Si tratta quasi del prezzo più basso di sempre per questo LG OLED specifico, dato che vi si distanzia di appena 30 Euro. Lanciato nel 2021, grazie al sistema operativo webOS 6.0 e al decoder DVB-T2 offre tutto il necessario per godersi trasmissioni televisive, serie TV e film senza intoppi alcuni, anche da servizi di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e YouTube. Troviamo, poi, tecnologie video avanzate come Dolby Vision IQ e tutti gli standard HLG, HDR10+ e Dolby Atmos sul fronte video-audio.

A occuparsi di vendita e spedizione sarà sempre Amazon, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e offre tra due e tre anni di estensione della garanzia pagando una quota aggiuntiva pari rispettivamente a 67,79 euro e 89,79 euro. In assenza di chiare tempistiche di conclusione della promozione, consigliamo di cogliere l’attimo e procedere con l’acquisto se siete alla ricerca di un nuovo televisore top di gamma.

