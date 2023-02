TV LG QNED 4K a un ottimo prezzo da Comet, ben 450 euro in meno

Se state cercando un televisore di ultima generazione in offerta, sappiate che nel volantino di San Valentino proposto da Comet è compreso un LG QNED 4K del 2022 a 450 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore. L’offerta è valida per ancora nove giorni, ma attenti all’esaurimento delle scorte!

Lo smart TV interessato è l’LG 55QNED826QB, già proposto dalla medesima catena di distribuzione a cifre piuttosto competitive. Il device si presenta con schermo da 55 pollici QNED Ultra HD 4K, con supporto a HLG e HDR10+ lato video, AMD FreeSync Premium e VRR lato gaming, e codifica Dolby Atmos lato audio per aumentare l’immersione durante la riproduzione di contenuti multimediali che supportano lo standard. Il sistema operativo in dotazione è webOS 22 con app pre-installate come DAZN e Netflix, e il decoder DVB-T2 è già presente nel TV.

Normalmente si dovrebbero pagare 1.199 euro per portarsi a casa questo smart TV del colosso sudcoreano ma, grazie all’offerta attuale, bastano 749 euro. Il pagamento si può dividere a rate con PayPal senza pagare gli interessi, ed è possibile procedere con il ritiro gratuito in negozio se non si vuole attendere la consegna gratuita a domicilio, che richiede l’attesa di minimo quattro giorni. Il reso si può effettuare entro 14 giorni, mentre la garanzia dura 24 mesi. Infine, specifichiamo che l’acquisto alla succitata cifra è effettuabile sia in negozio, sia online fino al 22 febbraio prossimo.

Se invece preferite altri modelli, sappiate che su Amazon c’è un TV Hisense ULED in offerta.