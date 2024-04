TV LG QNED Mini LED 2023 ad un PREZZO IMPERDIBILE oggi su Amazon

C’è anche spazio per i TV tra gli sconti di quest’oggi. Amazon infatti consente di acquistare ad un prezzo davvero imperdibile un televisore a marchio LG, con diagonale da 86 pollici e pannello Mini LED.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il TV LG QNED Mini LED da 86 pollici, della Serie QNED86 del 2023, è disponibile a 1999 Euro, il 43% in meno dai 3499 Euro di listino. La disponibilità, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, è garantita solo su sei unità, ma Amazon nella scheda tecnica sottolinea che sono in arrivo ulteriori unità: tuttavia, non specifica se anche le nuove unità saranno disponibili allo stesso prezzo o no.

Il TV in questione è dotato del processore a7 Gen 6, Precision Dimming, Dolby Vision, include due porte HDMI 2.1, VRR e garantisce la compatibilità con Alexa, mentre a livello software è presente webOS 23.

