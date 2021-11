I TV LG regalano tre mesi gratis di Apple TV+: ecco come ottenerli

Interessante promozione lanciata da LG e valida dal 15 Novembre 2021. A partire da tale data, i possessori di TV in oltre ottanta paesi (Italia inclusa) potranno usufruire in maniera del tutto gratuita di tre mesi di Apple TV+, la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino che include show del calibro di The Morning Show, Foundation e See.

L'offerta si applica a tutti i modelli di Smart TV LG lanciate tra il 2016 ed il 2021, inclusi gli 8K e 4K. I proprietari che soddisfano il requisito possono aderire alla promozione entro e non oltre il 13 Febbraio 2021.

L'adesione è molto semplice: basta seguire le istruzioni che saranno mostrate dal 15 Novembre 2021 sull'applicazione LG Content Store o in alternativa fare click sul banner pubblicitario a tema Apple TV+ mostrato sul menù principale del TV.

Come indicato nel comunicato stampa di LG, la promozione si applica in tutti i paesi in cui è disponibile Apple TV+. Il piano di abbonamento ad Apple TV+ si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile al termine del periodo promozionale, ma tramite le impostazioni dell'ID Apple è possibile fare in modo che ciò non accada.

Apple TV+ è compatibile anche con i comandi vocali di LG Magic Remote, e tale funzione è disponibile solo in Australia, Canada, Francia, Germania, India, Italia, Nuova Zelanda, Filippine, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

Tra le serie tv più apprezzate di Apple TV+ segnaliamo anche Ted Lasso. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ted Lasso 2.