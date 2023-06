TV LG UHD 2023 da 43 pollici in sconto su Amazon a meno di 500 Euro

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto molto interessante su un televisore a marchio LG con pannello UHD 4K da 43 pollici. Il TV, che fa parte della linea 2023 del marchio, può essere portato a casa a meno di 500 Euro.

Di seguito i dettagli:

LG UHD 43'', Smart TV 4K, 43UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore: 479 Euro (549 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 20 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Il prezzo, dati alla mano di Keepa, è il più basso tra quelli raggiunti dallo stesso prodotto su Amazon, che non propone la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV da 43 pollici con risoluzione Real 4K, processore a5 Gen6 che migliora i contenuti in 4K regolando la luminosità in base alle condizioni ambientali ed adattando il suono di conseguenza. Garantita anche la compatibilità con Nvidia GeForce Now, oltre che con tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ed altre. Presenti anche gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e la compatibilità con AirPlay2 ed HomeKit di Apple.