TV LG UHD da 43 pollici in offerta a meno di 300 Euro su Amazon

Parallelamente ai nuovi sconti solo online di Unieuro, anche Amazon in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti. In particolare, segnaliamo una riduzione molto interessante su un TV LG UHD da 43 pollici della Serie UR80 che può essere acquistato a meno di 300 Euro.

Di seguito i dettagli del TV:

LG UHD 43'', Smart TV 4K, 43UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 299,90 Euro (349 Euro)

La consegna, però, contrariamente a quanto avviene per altri prodotti, non è garantita a stretto giro di orologio ma stimata in 1-3 mesi: probabilmente il prezzo basso ha spinto molti utenti ad effettuare l'acquisto ed ha portato ad un rinvio dell'arrivo a casa. Ordinandolo oggi, infatti, la consegna è garantita per l'11 Marzo 2024, ma non è da escludere che possa essere anticipata con il passare dei giorni.

Dati alla mano, si tratta di un prezzo più basso di 100 Euro rispetto a quello di listino, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per portare a casa un ottimo televisore a meno di 300 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.