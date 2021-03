Un TV di LG avrebbe venduto letteralmente 10 unità

Stiamo vivendo un periodo atipico, che può potenzialmente portare a problemi in termini di vendite per alcune realtà. Tuttavia, in alcuni casi ci sono anche altri fattori di mezzo, che alla fine si possono concludere in numeri particolarmente esigui.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechRadar e Korea JoongAng Daily, questo sarebbe il caso del noto TV arrotolabile di LG, che è stato lanciato esclusivamente in Corea a fine 2020. Appartenente alla serie LG Signature OLED R, il televisore sarebbe stato acquistato solamente da poche persone che hanno speso molti soldi per una tecnologia ancora in fase di evoluzione. Più precisamente, i clienti sarebbero stati letteralmente 10.

Basti pensare al fatto che il prezzo in Corea è l'equivalente di circa 87.000 dollari (circa 72.783 euro al cambio attuale): una cifra spropositata per molte persone, che rende il televisore arrotolabile di LG adatto a pochi "eletti". Tuttavia, un numero di appena dieci unità incuriosisce anche per un dispositivo di questo tipo, tanto che gli analisti di UBI Research fanno sapere che potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale anche la questione della durata del prodotto. I potenziali acquirenti potrebbero infatti voler attendere maggiori "sicurezze" da quel punto di vista.

In ogni caso, LG non ha ancora confermato ufficialmente queste stime in termini di vendite, che arrivano da fonti esterne all'azienda. Tuttavia, un portavoce della società avrebbe fatto sapere che attualmente l'obiettivo per la serie LG Signature OLED R non sarebbe esattamente quello di raggiungere il maggior pubblico possibile. Insomma, sembra trattarsi di un modello pensato più per affinare la tecnologia che per vendere al pubblico di massa.