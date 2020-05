TV Mania Mediaworld: i migliori sconti sui TV QLED di Samsung

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, è ufficialmente iniziata la TV Mania di Mediaworld, ed oggi come di consueto andiamo ad approfondire i contenuti di questo nuovo volantino. Partiamo dai TV QLED di Samsung, su cui viene proposto anche uno sconto extra del 10% direttamente nel carrello, in alcuni casi.

Il Samsung QE55Q80RATXZT da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, rispetto ai 1049 Euro di listino. Il modello QE55Q82RATXZT da 55 pollici invece passa a 799 Euro dai 999 Euro precedenti, mentre la variante da 65 pollici della gamma può essere acquistata a 1199 Euro. Interessante anche l'offerta sul QE55Q90RATXZT, su cui Mediaworld propone uno sconto di 1299 Euro, più il 10% applicato nel carrello.

Il Samsung QE65Q950RBTXZT da 65 pollici 8K, invece, viene proposto a 2699 Euro, per un risparmio di 600 Euro se si tiene conto che di listino costa 3299 Euro.

Molto interessante anche la promozione sul Samsung QE65Q900RATXZT da 65 pollici, 8K, a 1999 Euro, rispetto ai 4999 Euro precedenti.

La lista completa dei TV QLED in offerta su Mediaworld è disponibile a questo indirizzo. La popolare catena di distribuzione garantisce anche la consegna gratuita a casa tra il 18 e giovedì 21 Maggio, ma è anche possibile effettuare il pagamento a rate con tan 0 e taeg 0 in 20 mensilità.