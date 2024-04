TV Nokia da 65 pollici con Android TV e DVB-S2 e DVB-T2 al MINIMO STORICO su Amazon

Amazon in questo lunedì di Aprile 2024 propone uno sconto molto interessante su un TV Nokia da 65 pollici, che raggiunge il minimo storico se si tiene conto dell’andamento medio del prezzo sulla piattaforma di Jeff Bezos.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il TV Nokia UN65GV320I da 65 pollici è disponibile a 479,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 597,67 Euro che rappresentano il minimo storico rispetto al prezzo mediano. Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per venerdì prossimo per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un televisore da 65 pollici UHD 4K, con sintonizzatori DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre. Amazon consente anche di effettuare il pagamento con Cofidis a rate, scegliendo il numero di mensilità preferite. Il televisore supporta i principali servizi di streaming musicale, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, mentre il pannello è a LED ed a livello software è presente Android TV.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.