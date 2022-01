Quali TV non potranno più vedere i canali su digitale terrestre da Marzo 2022?

Lo switch off al DVB-T2 continua ed il mese di Marzo 2022 si prospetta essere infuocato e molto importante per gli utenti italiani, come stabilito dalla roadmap del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata durante l'estate. Nella fattispecie, è importante quanto avverrà tra pochi mesi.

A partire dall'8 Marzo 2022, infatti, è prevista l'attivazione in tutta Italia della codifica MPEG-4 per la trasmissione di tutti i programmi nazionali. Ciò vuol dire che i TV che non supportano tale codifica a partire dalla suddetta data non saranno in grado di accedere ai canali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea però che, al fine di agevolare gli utenti nel processo di transizione alla nuova codifica, è stato fatto in modo che le emittenti possano trasmettere i loro canali contemporaneamente sia in MPEG-2 che MPEG-4.

Questo avverrà per tutti i canali ad eccezione dei TG Regionali Rai, che saranno diffusi esclusivamente con il codec MPEG-4.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega come capire se la propria TV supporta il nuovo standard e come orientarsi tra le tante novità in arrivo.

Negli ultimi giorni però molti utenti hanno lamentato problemi con la visione di Rai News 24: abbiamo spiegato in maniera semplice come effettuare la risintonizzazione del canale.