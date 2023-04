Un TV in offerta a soli 99 euro? MediaWorld propone la soluzione OK

Non ci sono solamente TV Samsung in sconto da MediaWorld in questa seconda metà di aprile 2023. Infatti, la popolare catena ha messo in offerta un buon numero di altri prodotti Tech. Tra questi, rientra anche una soluzione OK.

Più precisamente, il modello OK ODL24675H-TB viene venduto a un costo pari a 99,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il prezzo del televisore era di 129,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 23,07%, che fa scendere il costo del prodotto sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro.

In ogni caso, a conti fatti si fa riferimento a uno sconto di 30 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente interessante per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo. Chiaramente non si fa esattamente riferimento a una soluzione adatta a tutti, ma il prezzo particolarmente contenuto potrebbe fare gola a chi non ha troppe esigenze.

Al netto di questo, va detto che la scheda tecnica di OK ODL24675H-TB include un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Come ben potete immaginare, risulta poi immancabile il supporto allo standard DVB-T2, così da poter prendere visione dei classici canali televisivi legati al digitale terrestre.