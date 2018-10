TV OLED 4K LG da 55'' e sintoamplificatore da 7.2 canali Sony in offerta su Amazon

Nuova giornata di promozioni su Amazon Italia. Quest'oggi ci rivolgiamo nuovamente al mercato dell'entertainment casalingo, proponendo un televisore su cui viene applicato uno sconto molto interessante ed un sintoamplificatore a 7.2 canali.

Partendo come di consueto dal televisore, si tratta dell'OLED 55E7V 4K Smart da 55'' di LG, con supporto alla tecnologia Active HDR con Dolby Vision e Dolby Vision HDR, oltre che l'HDR 10. Il televisore supporta anche il codec HLG, il che vuol dire che può essere utilizzato per la visione dei contenuti in 4K HDR di Sky Q.

A livello software, è basata su weBOS 3.5, ed integra anche una sound bar che fornisce una qualità audio immersiva.

Per quanto riguarda il prezzo, Amazon la propone a 1.714,26 Euro rispetto ai 2.499 Euro, a cui si aggiungono 17,90 Euro di spedizione. Il prodotto però non beneficia della spedizione Amazon Prime.

Il secondo prodotto in offerta è il sintoamplificatore a 7.2 canali Sony STR-DN1080, che grazie alle migliorie apportate dal produttore effettua la calibrazione automatica con il posizionamento degli speaker virtuali.

A livello di connettività, è integrato il Chromecast e l'applicazione Spotify Connect che consente di ascoltare la musica attraverso l'app tramite il telecomando. Sono anche presenti sei ingressi HDMI e due uscite HDMI, oltre ovviamente alla connettività WiFi.

Il prezzo proposto da Amazon è di 654,91 Euro, rispetto agli 800 Euro di listino.