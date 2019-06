TV OLED 4K LG 55E8 a sconto in super offerta su Ebay

Nuova offerta TV OLED LG attiva ora su Ebay. Questa volta in offerta c'è la LG 55E8, una OLED 4K del 2018 che si conferma ancora oggi una ottima soluzione per chi è in cerca di un televisore con queste caratteristiche.

Solamente lo scorso mese vi avevamo segnalato una offerta imperdibile sulla 55B8, altro televisore OLED con risoluzione 4K. In quel caso il prezzo era 899€, con un risparmio rispetto al prezzo di listino (ovviamente reso meno attuale dal tempo) di circa 1200€.

Sulla falsa riga della precedente offerta, il prezzo di questo LG E8 è fissato, fino al 16 giugno (o ad esaurimento scorte), a 1199,99€ — contro i 2.999€ di listino. Anche in questo caso ovviamente nel tempo il prezzo è sceso un po' ovunque, ad esempio Mediaworld oggi lo mette a 1.999€.

Il pannello è ancora adesso uno dei migliori: parliamo di un OLED che garantisce una estrema fedeltà cromatica, specie per la qualità dei neri, e che vanta una profondità di colore 10-bit. Un televisore con tutto quello che serve: il sistema audio è compatibile con Dolby Atmos, ma è presente anche Dolby Vision. Lato software troviamo invece WebOS, con pieno supporto alle principali app per lo streaming, da Amazon Prime a Netflix, passando per Youtube. Chiaramente pieno supporto ad HDR 10 Pro e HLG.

Trovate il televisore LG E8 OLED 4K a 1199.99 euro in offerta su eBay per un periodo limitato e comunque fino ad esaurimento scorte, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi!