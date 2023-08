Il nuovo TV OLED da 97' di LG costa come un'auto, ma è bellissimo: è pure wireless!

A inizio agosto, LG ha presentato i suoi nuovi TV OLED della linea M3 caratterizzati da schermi davvero enormi (si va dai 77" ai 97") e dal fatto di essere quasi completamente wireless, eccezion fatta per un cavo di alimentazione. Oggi, però, scopriamo i prezzi dei dispositivi, che non sono proprio dei più abbordabili.

Come spiega The Verge, la linea LG OLED M3 parte da 4.999,99 Dollari negli Stati Uniti d'America: a quella cifra potrete portarvi a casa una TV (quasi) wireless da 77", l'LG OLED 77M3. Non si tratta di un prezzo eccessivo, specie se consideriamo le dimensioni veramente generose dello schermo, la qualità dei pannelli LG e, soprattutto, l'implementazione del box Zero Connect, che permette di usare il televisore senza cavi antenna o HDMI in ingresso e in uscita.

Salendo con le dimensioni, però, i prezzi si alzano a dismisura: il modello da 83" della TV, infatti, costa la bellezza di 7.999,99 Dollari sul mercato americano, mentre per l'LG OLED M3 da 97" dovrete spendere 29.999,99 Dollari. Insomma, quasi 30.000 Dollari di spesa (almeno sul mercato americano) per un televisore. Certo, si tratta pur sempre di un prodotto all'avanguardia e - forse - della TV migliore dell'anno, ma una cifra del genere potrebbe spaventare molti potenziali acquirenti.

Al momento, sfortunatamente, gli LG OLED M3 non sono acquistabili in Italia: LG, infatti, li ha annunciati ad inizio agosto per il mercato coreano e per quello americano, mentre la loro release europea (e, dunque, anche italiana) si farà attendere almeno fino a fine anno. Un vero peccato, perché la linea M3 è stata tra le protagoniste del CES 2023 di LG, con i suoi primi modelli pronti già lo scorso gennaio.