Il TV OLED curvo da 42' LG OLED Flex arriva in Italia, a 2.999 Euro

LG ha portato alla Milan Games Week l’LG OLED Flex, il TV OLED a curvatura variabile fino a 900R da 42 pollici con ben 20 livelli di regolazione. Oggi, il produttore comunica che il TV progettato per il gaming immersivo è disponibile per l’acquisto in Italia a 2.999 Euro.

Per coloro che non hanno seguito la presentazione, OLED Flex è dotato di uno schermo flessibile da 42 pollici che può passare da piatto a curvo fino a 900R, grazie a 20 livelli di regolazione. Gli utenti possono memorizzare tre preset, in modo da passare da uno all’altro rapidamente con un click tramite il telecomando. Viene anche data la possibilità di impostare una curvatura a proprio piacimento attraverso la regolazione manuale.

A livello di specifiche tecniche troviamo un tempo di risposta di 0,1ms, input lag basso, supporto Dolby Vision per i giochi in 4K a 120Hz, quattro ingressi HDMI a 48Gbps con VRR come previsto dall’HDMI 2.1, compatibilità G-SYNC ed AMD FreeSync Premium, microfono con cancellazione dell’eco e sistema di altoparlanti frontali da 40W.

A ciò si aggiunge anche un’esperienza utente con un’elevato livello di personalizzazione: le dimensioni delle immagini possono essere ridotte a 32 o 27 pollici a seconda delle proprie preferenze, e lo schermo può essere regolato sia in altezza che inclinazione. Sulla parte posteriore sono presenti dei LED RGB che danno un tono all’ambiente di gioco. L’acquisto può essere effettuato sull’LG Online Shop.