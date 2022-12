I TV OLED diventeranno più efficienti e luminosi nel 2024: ecco perché

I televisori OLED sono tra i più desiderati e acquistati in questi anni e, anzi, tale tipo di pannello sta arrivando anche nei monitor da gaming, come dimostra il lancio degli ASUS ROG Swift OLED di novembre. Nei prossimi anni la tecnologia potrebbe cambiare molto, con pannelli OLED più efficienti e luminosi.

A parlare di questa evoluzione dei TV OLED è stato il portale coreano ETNews, il quale ha ripreso alcune dichiarazioni rilasciate da Universal Display (UDC), leader globale fornitore di BOE, LG Display e Samsung Display. Nel contesto della Global Material Parts Equipment Tech Fair la società avrebbe dichiarato di essere pronta a commercializzare il blu fosforescente dal periodo 2024-2025.

Il futuro è dunque PHOLED o Phosphorescent OLED: grazie a questa tecnologia, i pannelli dovrebbero riuscire a ottenere una maggiore luminosità con lo stesso consumo energetico attuale o una luminosità uguale consumando meno energia. Il problema è la durata media del PHOLED blu, significativamente più breve di quella del PHOLED rosso e verde: Universal Display ha però cercato di calmare le acque affermando di essere al lavoro su una tecnologia per migliorare non solo l’efficienza degli PHOLED, ma anche la vita media.

Non è chiaro se la commercializzazione di questa tecnologia avverrà in tempo per i televisori OLED del 2024, solitamente lanciati sul mercato internazionale nella primavera; pertanto, vi terremo aggiornati in caso di novità.

Parlando sempre della tecnologia OLED e dei televisori ora in commercio, eccovi un TV LG OLED G2 a 1.000 euro in meno da Unieuro.