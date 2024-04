TV Panasonic da 50 pollici 4K Ultra HD HDR al MINIMO STORICO su Amazon

La settimana di sconti targata Amazon si apre con un’offerta molto interessante proposta su un televisore Panasonic da 50 pollici 4K Ultra HD HDR, che è disponibile in sconto ad un prezzo molto conveniente.

Il TV Panasonic TX-50MX700E da 50 pollici è disponibile a 429,99 Euro: dati alla mano si tratta del minimo storico raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per sabato prossimo se si effettua l’ordine entro 2 ore e 16 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Amazon consente anche di effettuare il pagamento rateale in cinque mensilità da 86 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

Il TV in questione supporta tutte le applicazioni e giochi, come Disney+, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Twitch e Google Play, ed integra anche Google Assistant. Garantito anche il supporto HDR, HDR10, Dolby Vision ed HLG che offrono colori più realistici ed un elevato livello di contrasto, mentre l’audio Dolby Atmos contribuisce a rendere l’esperienza di visione ancora più immersiva con un audio chiaro e ricco.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!