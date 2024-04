TV Panasonic OLED 2023 da 42 pollici, Amazon TAGLIA A META' IL PREZZO

Amazon quest’oggi propone uno sconto molto interessante su un televisore Panasonic con pannello OLED da 42 pollici, della gamma di televisori 2023. Vediamo di quale modello si tratta.

Il TV Panasonic TX-42MZ700E è disponibile a 819,61 Euro, il 49% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino. Si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che garantisce la consegna per mercoledì prossimo se si effettua l’ordine in giornata odierna.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il modello di TV in questione è dotato di un pannello OLED da 42 pollici 4K Ultra HD, con supporto HDR, Dolby Atmos e Dolby Vision. Il televisore ha anche Chromecast integrato, mentre come sistema operativo è presente Android TV.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, mentre per quanto riguarda Cofidis la dilazione può essere effettuata alle condizioni previste.

