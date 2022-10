TV Panasonic OLED da 48' al 40% in meno da Mediaworld: sotto 1.000 euro

Parallelamente ai quattro smartphone Samsung in sconto a meno di 250 euro, Mediaworld tra l tante promozioni dei volantini ora attivi online e presso i negozi fisici include un TV Panasonic OLED da 48” a meno di 1.000 euro. Vediamo nel dettaglio il modello in questione.

Si tratta del televisore Panasonic TX-48JZ1000E dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e compatibilità lato video con le tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, mentre lato audio si trova la codifica Dolby Atmos. Ovviamente non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria my Home Screen 6.0.

L’offerta attualmente disponibile presso la catena di distribuzione porta il prezzo da 1.329 euro a 799 euro, ovvero al 39,87% in meno. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con finanziamento a tasso zero da 39,95 euro al mese per 20 mesi. La consegna a domicilio è gratuita ma richiede l’attesa di circa due settimane; in alternativa, è possibile completare l’acquisto online e richiedere il ritiro in negozio selezionando il punto vendita Mediaworld d’interesse.

Tornando dunque sul mondo della telefonia, sempre da Mediaworld potete trovare anche 3 smartphone Xiaomi a meno di 250 euro.