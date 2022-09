TV Panasonic OLED 4K da 48' in sconto a meno di 1.000 euro da Mediaworld

Mentre l’iniziativa Sconto World di Mediaworld si avvicina sempre di più alla sua conclusione, torniamo dalla stessa catena di distribuzione per proporvi uno smart TV OLED Panasonic di ultima generazione a meno di 1.000 euro grazie a un taglio di prezzo del 32% circa. Ecco tutti i dettagli da sapere sull’offerta in questione.

Si tratta del televisore Panasonic TX-48JZ1000E, dotato di uno schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, tecnologie video HDR10, HLG e Dolby Vision IQ, audio Dolby Atmos, sistema operativo my Home Screen6.0 e, ovviamente, decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Insomma, si tratta di un modello di fascia medio-alta perfetto per la visione di cinema e serie TV.

Solitamente questo televisore Panasonic viene venduto a 1.329 euro ma, per un periodo di tempo non precisato, risulta disponibile a 899 euro con pagamento effettuabile anche in 20 rate Tasso Zero da 44,95 euro al mese. La consegna a domicilio è gratuita, ma è necessario attendere più di una settimana per riceverlo a casa; inoltre, è possibile acquistare servizi aggiuntivi come allacciamento, installazione a muro e configurazione del televisore. Inoltre, si possono ancora sfruttare i bonus TV con rottamazione per ottenere uno sconto extra.

Ricordiamo in conclusione che su Amazon c’è anche un Android TV da 32” a meno di 200 euro.