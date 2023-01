TV Panasonic OLED 4K in offerta da Trony, 300 euro in meno per pochi giorni

Dal volantino Trony “La Magia Degli Sconti” abbiamo già ripreso alcune delle migliori offerte disponibili, dimenticandoci tuttavia di un TV Panasonic OLED 4K a 300 euro in meno. Vediamo nel dettaglio il modello in questione e i termini dell’iniziativa promozionale.

Lo smart TV di nostro interesse è il modello Panasonic TX-48LZ980E, caratterizzato da uno schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ, oltre alla modalità Game Extreme per migliorare la resa durante l’attività di gioco assieme ad AMD FreeSync Premium. Il comparto audio presenta la codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è my Home Screen 7.0. Infine, il decoder DVB-T2 è già incluso sotto la scocca.

Solitamente da Trony questo smart TV Panasonic OLED costa ben 1.399 euro ma, grazie alla offerta ora attiva sulle pagine web della catena di distribuzione, scende a 1.099 euro pagabili in tre mensilità senza interessi con Klarna da 366,33 euro al mese. Escluse da queste cifre sono le spese di spedizione, le quali ammontano a 11,99 euro con consegna al piano inclusa. Sfortunatamente questa promozione non è valida nei punti vendita Trony in tutta Italia, dove invece viene proposto a cifre superiori ma non sempre pari ai 1.399 euro di listino. Insomma, se volete questo TV a un prezzo vantaggioso dovete acquistarlo online.

Nel medesimo volantino si trova anche Samsung Galaxy Z Flip4 a meno di 900 euro.