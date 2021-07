TV Philips da 43 pollici e monitor ASUS da gaming in sconto su Amazon

Anche in giornata odierna, si rinnovano le promozioni di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi, giovedì 8 Luglio 2021, la società americana propone a prezzo scontato un TV Philips da 43 pollici ed un monitor ASUS da gaming, con consegna veloce.

Nello specifico, in giornata odierna troviamo in sconto i seguenti modelli:

Philips TV Ambilight 43PUS8505/12 43" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro (649 Euro)

4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro (649 Euro) ASUS ROG Strix XG32VC Monitor Gaming Curvo – 31.5" WQHD (2560 x 1440), 170Hz*, 1ms MPRT, Extreme Low Motion Blur Sync, 125% sRGB, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR™ 400, USB Type-C, KVM support: 479,45 Euro (594,90 Euro)

Sul TV è disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 41,59 Euro al mese, e la consegna viene garantita senza costi aggiuntivi entro martedì 13 Luglio 2021. Amazon evidenzia nella scheda tecnica che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

Anche sul monitor ASUS ROG è disponibile il pagamento in cinque rate mensili Amazon, in questo caso da 95,89 Euro al mese e la consegna è prevista per lunedì 12 Luglio se si effettua l'ordine entro 4 ore e 35 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.