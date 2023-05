TV Philips da 50 pollici 4K in sconto su Amazon: risparmio di 200 Euro

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino, anche Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV Philips da 50 pollici con pannello UHD 4K a LED, su cui è possibile risparmiare il 26% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Philips 50PUS8507 50 pollici 4K smart TV UHD LED Android TV con Ambilight, Processore P5, Dolby Vision cinematografico e Suono Atmos, compatibile con Google assistant e Alexa, argento chiaro: 590,14 Euro (799 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 5 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con tutti i vantaggi del caso tra cui la possibilità di effettuare il reso entro le tempistiche classiche.

Amazon non permette di scegliere il pagamento rateale in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero, ma consente comunque di dilazionarlo tramite Cofidis alle condizioni previste.

Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro d'orologio dal momento che il gigante di Seattle non ha indicato la data di scadenza della promozione. Le unità a disposizione a prezzo ridotto quindi potrebbero essere poche.