TV Philips da 55'' 4K Ultra HD e volante da corsa Logitech in sconto su Amazon

Venerdì di sconti per Amazon, anche nel giorno del lancio dei nuovi iPhone. Il gigante di Jeff Bezos propone oggi degli interessanti sconti su vari prodotti d'elettronica al consumo ed informatica. Come ogni giorno, abbiamo scelto per voi due prodotti che abbiamo ritenuto interessanti tra quelli proposti in offerta.

Il primo prodotto che potrebbe suscitare l'interesse dei nostri lettori è una televisione Philips da 55 pollici 4K UHD che viene proposta ad un prezzo davvero molto basso rispetto a quello degli scorsi giorni.

Stiamo parlando della 55PUS780, basata su Android TV e con pannello in Ultra HD, processore P5 ed un design ultrasottile. Amazon dalla giornata di oggi la propone a 799 Euro, in ribasso rispetto ai 1.041 Euro richiesti fino alla giornata di ieri.

Uno sconto davvero molto interessante, per un televisore in grado di offrire un'esperienza di visione ottimale.

Il secondo sconto scelto oggi riguarda un volante da corsa e manopola del cambio targata Logitech.

Si tratta del G29 Driving Force, compatibile con PC, PlayStation 4 e PlayStation 3. Siamo di fronte ad un kit completo, con tanto di manopola divisa per il cambio a sei velocità e retromarcia accessibile attraverso la pressione verso il basso.

La versione in questione è disponibile in offerta a 244,99 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 285,84 Euro precedenti.