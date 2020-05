Il TV Philips 55 OLED 754/12 4K da 55'' in sconto di 300 euro da Unieuro

Sul nostro sito le offerte di prodotti tecnologici non mancano mai ed anche oggi vi facciamo compagnia con un'occasione da cogliere al volo per tutti coloro che vogliono acquistare una nuova Smart TV. Questa volta si tratta di una smart TV realizzata da Philips.

A prendersi la scena è precisamente il Philips 754/12 OLED da 55 pollici, una TV che fa del design il suo aspetto più caratteristico senza dimenticare però l'ampia disponibilità di funzioni di cui gode. Il televisore è disponibile all'acquisto al prezzo di 1199 Euro, rispetto ai 1499 precedentemente richiesti. Lo sconto è del 20 percento, pari a 300 euro, il che lo rende un prodotto davvero appetibile nella sua fascia.

Tra le caratteristiche principali troviamo un pannello con risoluzione massima in 4K Ultra HD di tipo OLED, che garantisce una resa cromatica davvero eccezionale grazie al processore progettato da Philips. I dettagli nelle zone più chiare e più scure sono riprodotti perfettamente. Con la funzione Ambilight, ogni visione sarà accompagnata da uno spettacolare gioco di luci grazie ai LED intelligenti posti lungo i bordi ed in grado di proiettare i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale.

E' possibile accedere direttamente alle App preinstallate tramite l'integrazione con il sistema operativo SAPHI, senza dimenticare la possibilità di utilizzare le varie funzioni direttamente con la voce grazie al controllo vocale tramite Alexa. Le immagini e la qualità audio si fondono assieme con la presenza del Dolby Vision, Dolby Atmos, e soprattutto HDR10+, per rendere l'esperienza di visione davvero straordinaria.

E' possibile acquistare la smart TV direttamente dal sito internet di Unieuro e scegliere tra due opzioni: la consegna a domicilio completamente gratuita oppure il ritiro direttamente in negozio. L'acquisto può essere perfezionato tramite Paypal. Inoltre, è possibile estendere la garanzia commerciale di due anni estendendola di altri 36 mesi aggiungendo il pacchetto ad un costo di 179,99 euro.

Philips ha intanto annunciato nel mese di gennaio la nuova gamma di TV OLED e LCD 4K che verranno commercializzati nel corso del 2020.