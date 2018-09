TV Philips da 55'' pollici OLED 4K e Fitbit Charge 2 in offerta su Amazon

Non si ferma nemmeno di domenica il nostro monitoraggio su Amazon, alla ricerca delle migliori offerte proposte dal gigante di Jeff Bezos ai propri utenti. In questo fine settimana vi mostriamo due interessanti promozioni proposte dal negozio ai propri utenti.

Il primo prodotto immediatamente balzato alla nostra attenzione è il televisore Philips da 55 pollici con schermo OLED ed in 4K, che porta il numero di modello 55POS9002.

Su questo viene proposto uno sconto minimo, ma comunque significativo. Il prezzo infatti passa dai 1.349 Euro di listino ai 1.299 Euro attuali, per un risparmio netto di 50 Euro (pari al 4%).

Siamo di fronte ad una televisione con pannello OLED da 55 pollici, basata su Android TV e che include tutte le moderne tecnologie della società, come Ambilight, attraverso cui il produttore mira a trasformare completamente il modo di guardare la televisione.

Come dicevamo poco sopra, essendo un TV basato su Android, è possibile accedere a tutte le applicazioni e giochi presenti sul Play Store, il che va ad incrementare ulteriormente l'esperienza.

Molto interessante anche l'offerta proposta sul Fitbit Charge 2, uno dei fitness tracker più popolari ed apprezzati dagli utenti.

In questo caso il risparmio è importante: si passa dai 159,99 Euro di listino agli attuali 99,99 Euro, un prezzo sicuramente abbordabile e che permette di portare a casa un braccialetto che oltre ad offrire un'autonomia elevata, include anche il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco.